82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
22 февраля, 17:57
пробки
3/10
погода
-16°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
82.76% -1.2
сегодня
22 февраля, 17:57
пробки
3/10
погода
-16°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
сегодня 17:20
общество

График работы почтовых отделений в Новосибирской области изменится 23 февраля

Фото: Сиб.фм / АиФ-Новосибирск
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске и области 23 февраля 2026 года изменится режим работы почтовых отделений из-за Дня защитника Отечества. Большинство офисов в этот день клиентов принимать не будут, сообщили на сайте мэрии города.

22 февраля, в предпраздничное воскресенье, отделения закроются на час раньше обычного. Сам праздничный день станет выходным для основной сети. При этом свыше 30 крупных и дежурных офисов в Новосибирске и ряде населённых пунктов продолжат работу по стандартному расписанию.

24 февраля почтовая сеть вернётся к привычному графику. В праздничные сутки не будут доставляться отправления и периодика, а также проводиться выемка корреспонденции. Социальные выплаты организуют по отдельному согласованному графику.

Жителям напоминают о возможности воспользоваться онлайн-сервисами для оплаты услуг, оформления подписки и других операций. Перед визитом рекомендуется уточнить режим работы конкретного отделения.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.