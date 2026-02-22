График работы почтовых отделений в Новосибирской области изменится 23 февраля

В Новосибирске и области 23 февраля 2026 года изменится режим работы почтовых отделений из-за Дня защитника Отечества. Большинство офисов в этот день клиентов принимать не будут, сообщили на сайте мэрии города.

22 февраля, в предпраздничное воскресенье, отделения закроются на час раньше обычного. Сам праздничный день станет выходным для основной сети. При этом свыше 30 крупных и дежурных офисов в Новосибирске и ряде населённых пунктов продолжат работу по стандартному расписанию.

24 февраля почтовая сеть вернётся к привычному графику. В праздничные сутки не будут доставляться отправления и периодика, а также проводиться выемка корреспонденции. Социальные выплаты организуют по отдельному согласованному графику.

Жителям напоминают о возможности воспользоваться онлайн-сервисами для оплаты услуг, оформления подписки и других операций. Перед визитом рекомендуется уточнить режим работы конкретного отделения.