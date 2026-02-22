Индексация пенсий с 1 апреля 2026 года: кого ждёт повышение выплат

С 1 апреля 2026 года в России пройдет ежегодная индексация социальных пенсий. Выплаты увеличатся на 6,8% – именно настолько вырос прожиточный минимум пенсионера за прошедший год.

В результате средний размер социальной пенсии достигнет 16 590 рублей, хотя итоговая сумма будет зависеть от категории получателя и регионального прожиточного минимума, сообщает «Российская газета».

Социальная пенсия отличается от страховой тем, что формируется за счет бюджетных средств и гарантируется государством определенным категориям граждан. В частности, её назначают тем, кто по разным причинам не смог наработать необходимый трудовой стаж. По закону для получения страховой пенсии он должен составлять не менее 15 лет.

Претендовать на социальную пенсию могут женщины с 64 лет и мужчины с 69 лет,не имеющие требуемого стажа. Выплаты также положены инвалидам всех групп, включая инвалидов с детства и детей-инвалидов, если у них отсутствует страховой стаж. Кроме того, пенсию получают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Отдельная категория получателей – представители малочисленных народов Севера, для которых возраст выхода на пенсию остался прежним: 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин.