82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
22 февраля, 17:57
пробки
3/10
погода
-16°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
82.76% -1.2
сегодня
22 февраля, 17:57
пробки
3/10
погода
-16°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
сегодня 15:54
общество

Контрафактный табак на 200 тысяч нашли в павильоне на Титова в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / ГУ МВД России по Новосибирской области
Подпишитесь на Telegram-канал

Полицейские прикрыли незаконную торговлю табачной продукцией в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Оперативно-розыскные мероприятия, проведённые сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, вскрыли факт реализации контрафактной продукции. В торговом павильоне на улице Титова правоохранители изъяли 2 162 пачки сигарет без акцизных марок.

По предварительным подсчётам, стоимость немаркированного товара превысила 200 тысяч рублей. Вся изъятая продукция направлена на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские продолжают расследование, чтобы установить каналы поставки контрафактных сигарет в регион и всех причастных к незаконному бизнесу.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске возбуждено два уголовных дела из-за незаконной торговли немаркированными сигаретами.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.