Контрафактный табак на 200 тысяч нашли в павильоне на Титова в Новосибирске

Полицейские прикрыли незаконную торговлю табачной продукцией в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Оперативно-розыскные мероприятия, проведённые сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, вскрыли факт реализации контрафактной продукции. В торговом павильоне на улице Титова правоохранители изъяли 2 162 пачки сигарет без акцизных марок.

По предварительным подсчётам, стоимость немаркированного товара превысила 200 тысяч рублей. Вся изъятая продукция направлена на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские продолжают расследование, чтобы установить каналы поставки контрафактных сигарет в регион и всех причастных к незаконному бизнесу.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске возбуждено два уголовных дела из-за незаконной торговли немаркированными сигаретами.