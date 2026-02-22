На Новосибирскую область надвигаются аномальные морозы до -40

В Новосибирскую область на следующей неделе вновь придут сильные морозы. Местами столбики термометров покажут -40 градусов.

В ночь на понедельник, 23 февраля, по данным Западно-Сибирского УГМС, ожидается от -18 до -23 градусов. При прояснениях – до -29. Днём будет -17...-22, при облачности может потеплеть до -10...-15 градусов. Также в отдельных районах прогнозируются осадки в виде снега, метель.

Ночью вторника, 24 февраля, похолодает до -30...-35, лишь местами будет -23...-28. В дневные часы также будет довольно морозно – от -19 до 24 градусов.

В ночь на среду, 25 февраля, в регионе ожидается -30...-35, а местами – до -40 градусов. Днём всё также – от -19 до 24.

24 и 25 февраля прогнозируется погода преимущественно без осадков.

