82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
23 февраля, 00:33
пробки
1/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
82.76% -1.2
сегодня
23 февраля, 00:33
пробки
1/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
вчера 22:00
общество

Новосибирец строит олимпийские трассы для всего мира

Фото: Сиб.фм / BFM-Новосибирск
Подпишитесь на Telegram-канал

Новосибирский тренер по сноуборду Роман Алексеевский стал востребованным дизайнером спортивных трасс. Его проекты реализованы в Сочи, Пекине и Италии.

Роман родился в Новосибирске. В юности увлекался роликами, позже перешёл в сноуборд. Он побеждал на всероссийских стартах и этапах Кубка, однако после травмы завершил спортивную карьеру и занялся тренерской работой.

Позже Алексеевский начал участвовать в создании трасс по всей стране. В 2014 году его пригласили к подготовке объектов для Олимпиады в Сочи. Этот опыт стал отправной точкой для международных проектов. Сегодня он работает как дизайнер и менеджер трасс, курируя весь процесс — от 3D-эскиза до запуска объекта.

Благодаря сотрудничеству с FIS — Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда — новосибирец получил приглашения на крупные соревнования. В конце прошлого года он спроектировал трассу для зимних Игр 2026 года в Италии. По его словам, объект создавался в сжатые сроки и в сложной обстановке, однако проект утвердили, и на трассе уже прошли старты сильнейших спортсменов мира.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.