Новосибирец строит олимпийские трассы для всего мира

Новосибирский тренер по сноуборду Роман Алексеевский стал востребованным дизайнером спортивных трасс. Его проекты реализованы в Сочи, Пекине и Италии.

Роман родился в Новосибирске. В юности увлекался роликами, позже перешёл в сноуборд. Он побеждал на всероссийских стартах и этапах Кубка, однако после травмы завершил спортивную карьеру и занялся тренерской работой.

Позже Алексеевский начал участвовать в создании трасс по всей стране. В 2014 году его пригласили к подготовке объектов для Олимпиады в Сочи. Этот опыт стал отправной точкой для международных проектов. Сегодня он работает как дизайнер и менеджер трасс, курируя весь процесс — от 3D-эскиза до запуска объекта.

Благодаря сотрудничеству с FIS — Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда — новосибирец получил приглашения на крупные соревнования. В конце прошлого года он спроектировал трассу для зимних Игр 2026 года в Италии. По его словам, объект создавался в сжатые сроки и в сложной обстановке, однако проект утвердили, и на трассе уже прошли старты сильнейших спортсменов мира.