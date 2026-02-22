Новосибирский предприниматель через прокуратуру добился компенсации в 170 тысяч рублей

В Новосибирской области надзорное ведомство добилось восстановления прав местного предпринимателя, которому не была предоставлена компенсация транспортных затрат.

Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В 2025 году органы власти не организовали конкурс на субсидирование доставки товаров первой необходимости в удалённые населённые пункты. При этом бизнесмен имел право на возмещение части расходов в рамках действующей программы поддержки.

После его обращения прокуратура провела проверку и установила факт незаконного бездействия должностных лиц. В итоге предпринимателю перечислили свыше 170 тысяч рублей.