82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
22 февраля, 21:18
пробки
2/10
погода
-19°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
82.76% -1.2
сегодня
22 февраля, 21:18
пробки
2/10
погода
-19°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
сегодня 19:30
общество

Новосибирский предприниматель через прокуратуру добился компенсации в 170 тысяч рублей

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области надзорное ведомство добилось восстановления прав местного предпринимателя, которому не была предоставлена компенсация транспортных затрат.

Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В 2025 году органы власти не организовали конкурс на субсидирование доставки товаров первой необходимости в удалённые населённые пункты. При этом бизнесмен имел право на возмещение части расходов в рамках действующей программы поддержки.

После его обращения прокуратура провела проверку и установила факт незаконного бездействия должностных лиц. В итоге предпринимателю перечислили свыше 170 тысяч рублей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.