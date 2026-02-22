82.76% -1.2
общество

Новосибирский препарат от оспы передан в Минздрав РФ

Фото: Сиб.фм / freepik.com
Противооспенный препарат «НИОХ-14», созданный Новосибирским институтом органической химии СО РАН совместно с центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», направлен в Министерство здравоохранения России. Об этом ТАСС сообщила директор института Елена Багрянская.

По её словам, изготовлена партия лекарства, которая уже передана в Москву и находится на хранении. Препарат демонстрирует эффективность не только против натуральной оспы, но и против оспы обезьян.

Решение о его возможном применении будет принимать Минздрав РФ.

Как уточнила Багрянская, средство прошло две фазы клинических испытаний. Лекарство предназначено для использования в стационарных условиях и не планируется к свободной продаже.

Игорь Кириченко
Журналист

