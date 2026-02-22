82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
22 февраля, 08:20
пробки
2/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
82.76% -1.2
сегодня
22 февраля, 08:20
пробки
2/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
сегодня 06:07
общество

Новосибирцев ждут длинные выходные в марте

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Жители Новосибирской области в марте смогут отдохнуть три дня подряд.

Дополнительный выходной связан с переносом Международного женского дня: 8 марта выпадает на воскресенье, поэтому нерабочий день переносится на понедельник, 9 марта.

Таким образом, выходными станут 7, 8 и 9 марта. После этого начнётся четырёхдневная рабочая неделя — с 10 по 13 число.

Всего в марте 2026 года насчитывается 31 календарный день. Из них 21 рабочий и 10 выходных и праздничных. При этом 6 марта не считается предпраздничным, поэтому сокращения рабочего времени не предусмотрено.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.