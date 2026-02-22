Ошибки в трудовой книжке грозят новосибирцам снижением пенсии

Новосибирцам, как и все россиянам, стоит внимательнее отнестись к своим трудовым книжкам: небрежно внесённая запись или неразборчивая печать могут не только уменьшить размер будущей пенсии, но и отсрочить ее назначение.

Сама распространенная проблема – путаница с датами приёма и увольнения. Особенно часто ошибки встречаются при переносе информации из старых бумажных документов, где записи сделаны выцветшими чернилами или нечитаемым почерком.

«Потеря даже нескольких месяцев стажа — это прямая угроза размеру ежемесячной выплаты. За каждый неучтенный месяц вы недополучите пенсионные баллы, так как страховые взносы за этот период просто выпадают из расчёта», — цитирует агентство «Прайм» профессора, декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова.

Серьёзные последствия может повлечь и отсутствие в записи полного названия организации или должности – есть риск признания такой записи недействительной. Особенно сложно доказать стаж, если компания за время работы сотрудника сменила название или была реорганизована.

Для работников вредных и тяжелых производств любая неточность в названии профессии чревата потерей права на досрочную пенсию. Виноградов подчеркивает: формулировка в трудовой книжке должна дословно совпадать с официальными списками, включая все категории и уточнения.

Технические недочеты тоже могут привести к неприятностям. Нечёткий оттиск печати на записи об увольнении или ее отсутствие, а также незаверенные помарки и подчистки могут поставить факт работы под сомнение. Исправлять записи в трудовой непросто: процесс строго регламентирован и занимает много времени. Если же организация к моменту выхода на пенсию уже ликвидирована, подтверждать трудовые отношения придется через суд.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, эксперт советует выработать привычку раз в год внимательно проверять данные в трудовой книжке. Своевременное устранение недочётов позволит сохранить положенные пенсионные начисления и избежать долгих судебных разбирательств.