Психолог дал рекомендации по выбору подарков на 23 февраля

Лучшие подарки связаны с образом жизни мужчины.

По мнению психолога Евгении Александровой, мужчин больше всего радуют полезные подарки, особенно те, что связаны с их увлечениями. Об этом рассказали NEWS.ru.

Например, вариантом подарка может быть вещь для спорта или что-то, о чем мужчина раньше говорил. Лучшие подарки связаны с образом жизни и ценностями человека, считает психолог.

По словам Александровой, универсальные наборы — не лучший вариант. Приятнее будет получить что-то, что улучшит повседневность. Так мужчине может понравиться удобный аксессуар для его работы или увлечения.

Психолог подчеркнула, что точность выбора куда важнее, чем масштаб подарка — если человек увидит, что его слушали и запомнили одно из желаний, он поймет, что его возлюбленная внимательна по отношению к нему.

Не менее важен и момент вручения подарка, отметила Александрова. Дарить его следует с удовольствием. Также психолог рекомендует не расспрашивать, нравится ли подарок, чтобы не оказывать давление и не создавать напряжение Так процесс вручения подарка станет моментом эмоциональной близости.