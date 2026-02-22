S7 оштрафовали после жалоб пассажиров на овербукинг

В Новосибирске транспортная прокуратура проверила работу авиакомпании S7 Airlines после обращений пассажиров. Речь идёт о перевозчике «Сибирь».

Как уточнили в мэрии, в августе, сентябре и октябре 2025 года 25 человек не смогли вылететь по купленным билетам. Отказы зафиксированы на направлениях Новосибирск — Санкт-Петербург, Сочи — Москва и Иркутск — Новосибирск. Причиной стало превышение числа зарегистрированных пассажиров. Это произошло из-за трансферных рейсов и замены борта на менее вместительный самолёт.

По результатам проверки компанию привлекли к административной ответственности за повторное нарушение. Перевозчику назначили штраф в размере 45 тысяч рублей.