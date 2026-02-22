Учёные предупредили новосибирцев о риске роста активности клещей

22 февраля, во Всемирный день борьбы с клещевым вирусным энцефалитом, специалисты напомнили жителям Новосибирской области о важности вакцинации.

По оценкам учёных, предстоящий сезон может оказаться напряжённым из-за снежной зимы 2025–2026 годов.

Как отметила сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Галина Чичерина, при возвратных заморозках клещи будут замирать, а в периоды потепления вновь активизироваться. Это приведёт к смещению сроков их активности и пиков численности.

Толстый снежный покров снижает глубину промерзания почвы и защищает насекомых от сильных морозов. Кроме того, он способствует сохранности мышей и полёвок, которыми питаются личинки и нимфы.

В 2025 году первый случай укуса в Новосибирске зафиксировали уже 16 марта. Медики подчёркивают, что наиболее надёжной мерой защиты остаётся своевременная вакцинация до начала сезона.