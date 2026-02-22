82.76% -1.2
сегодня 20:00
общество

В Новосибирске для бойцов СВО начнут выпускать беспилотник «Воробей-15»

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
В феврале планируется начало серийного выпуска многоцелевого октокоптера «Воробей-15», предназначенного для обеспечения подразделений ВС России в зоне специальной военной операции.

Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор новосибирского КБ «Спектр» Андрей Братеньков.

По его словам, аппарат создан на базе уже производимого пропеллера 15х7х3. Новый дрон способен перевозить полезную нагрузку до 15 килограммов и ориентирован прежде всего на решение логистических задач.

Братеньков отметил, что схема с восемью винтами повышает устойчивость техники. В отличие от квадрокоптера, который теряет управление при повреждении одного пропеллера, октокоптер сохраняет возможность продолжать полёт, что увеличивает его надёжность.

Игорь Кириченко
Журналист

