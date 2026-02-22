82.76% -1.2
сегодня 16:40
общество

В Новосибирске студентам с семьями предоставят отдельные комнаты в общежитиях

Фото: Сиб.фм / АиФ-Новосибирск
С 1 сентября 2026 года в российских вузах, включая университеты Новосибирска, начнёт действовать закон о приоритетном предоставлении мест в общежитиях студентам, состоящим в браке и воспитывающим детей. О нововведениях сообщили в партии «Единая Россия».

Документ предусматривает создание семейных блоков, отдельных комнат и квартир. Преимущество при заселении получат молодые семьи и студенческие пары. Закон также закрепляет право совместного проживания членов семьи со студентом.

В Новосибирской области в 2026 году запланирован капитальный ремонт общежития № 1 НГТУ, а также № 7 и № 8 СибГУТИ. После обновления здания смогут принять свыше тысячи человек, включая семейные пары. Отдельные блоки предусмотрят для студентов с детьми.

Вузы обязаны будут публиковать сведения о количестве семейных мест. Порядок их распределения утвердят Минобрнауки и Минпросвещения. По данным на 2026 год, в стране обучается около 28,4 тысячи студенческих семей, при этом большинство из них ранее не имели возможности проживать вместе в общежитиях.

Игорь Кириченко
Журналист

