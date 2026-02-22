В Новосибирске утвердили график школьных каникул до конца учебного года

В Новосибирске опубликован официальный график каникул на оставшуюся часть 2025–2026 учебного года. Расписание распространяется на школы с четвертной и триместровой системами обучения.

Весенний отдых для всех учащихся запланирован с 23 по 31 марта 2026 года. Эти даты определены с учётом рекомендаций Министерства просвещения РФ и станут последними продолжительными каникулами перед завершением учебного года.

Для школьников, обучающихся по триместрам, предусмотрены дополнительные зимние каникулы — с 15 по 22 февраля. После них занятия продолжатся до весеннего перерыва.

Ранее осенние каникулы проходили с 27 октября по 4 ноября 2025 года, а основные зимние — с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Публикация графика позволяет заранее планировать поездки и внеучебные мероприятия.