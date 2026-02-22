82.76% -1.2
22 февраля, 22:55
22 февраля, 22:55
сегодня 21:00
В Новосибирской области пять земельных участков переведут под полигоны и очистные

Фото: Сиб.фм / мэрия Новосибирска
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о переводе пяти участков из категории «земли сельхозназначения» в «земли промышленности» для размещения полигонов бытовых отходов и очистных сооружений.

Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Три участка находятся в Венгеровском районе: на двух будут построены полигоны ТБО, на третьем площадью 112,4 тыс. кв. м разместят очистные сооружения. Ещё два участка под полигоны обустроят в Краснозерском районе рядом с посёлком Садовый — один площадью 67,7 тыс. кв. м на юге, второй 57,7 тыс. кв. м — на севере.

В региональном правительстве пояснили, что решение принято по ходатайству глав администраций, так как действующие полигоны переполнены и не справляются с нагрузкой.

Игорь Кириченко
Журналист

