В центре Новосибирска накрыли подпольный покерный клуб

В Новосибирске остановили деятельность незаконного покерного клуба, который работал на цокольном этаже жилого дома по улице Депутатской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Информация о подпольном заведении была получена при проведении оперативно-розыскных мероприятий. При силовой поддержке спецподразделения Росгвардии полицейские нагрянули в подвал, где в тот момент находились организаторы, обслуживающий персонал и 13 игроков.

Как выяснилось, участники клуба соблюдали строгие меры конспирации, а в самом зале гостей обслуживали крупье и бармен. По подозрению в организации и проведении незаконного игорного бизнеса задержаны трое новосибирцев в возрасте 33, 34 и 38 лет. Ранее они к уголовной ответственности не привлекались. Для своей незаконной деятельности фигуранты арендовали помещение и специально оборудовали его под покерный клуб.

Сотрудники полиции во взаимодействии с сотрудниками следкома провели обыски как в самом игровом зале, так и по местам проживания фигурантов. В результате были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, покерные карты, стол, два телевизора, а также сейф с игральными фишками. Кроме того, в распоряжении следствия оказались ткань игрового поля, черновые записи и другие документы, представляющие интерес для дела. Общая сумма изъятых денежных средств составила 560 тысяч рублей.

На основании материалов, собранных сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области, возбуждено уголовное дело. Суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент продолжаются действия, направленные на то, чтобы установить других лиц, причастных к деятельности подпольного клуба.

