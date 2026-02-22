Вирус Mamont снова атакует: мошенники маскируют его под ускоритель Telegram

В феврале была выявлена новая активная схема распространения опасного троянца Mamont, нацеленную на российских пользователей Android-смартфонов. Кампания действует с 14 февраля и уже могла затронуть тысячи человек.

Как выяснили эксперты Kaspersky GReAT (Глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского»), злоумышленники маскируют программу под приложения для обхода ограничений и ускорения работы Telegram. Мошенники оставляют комментарии под постами в популярных Telegram-каналах, предлагая скачать приложение, которое якобы решит проблемы с замедлением мессенджера. Жертву призывают перейти в другой канал и загрузить APK-файл, который на самом деле оказывается троянцем Mamont.

Он активно применяется киберпреступниками с 2024 года. Попадая на устройство, Mamont запрашивает доступ к СМС и push-уведомлениям, после чего использует их для кражи денег со счетов. Некоторые модификации способны перехватывать коды подтверждения и воровать аккаунты в мессенджерах. В 2025 году число им атакованных пользователей выросло почти в десять раз по сравнению с предыдущим годом, а мошенники разработали десятки способов распространения.

Как пояснил старший эксперт Kaspersky GReAT Леонид Безвершенко, злоумышленники быстро подстраиваются под актуальную повестку и играют на эмоциях и доверии людей. Именно поэтому крайне важно проявлять бдительность в сети и с осторожностью относиться к любым файлам и ссылкам от незнакомцев.

Специалисты настоятельно рекомендуют запретить установку приложений из неизвестных источников в настройках смартфона, игнорировать любые APK-файлы, полученные от ботов или в личной переписке, а также проверять список активных сеансов в мессенджере и немедленно завершать подозрительные подключения. Дополнительную защиту обеспечит двухэтапная аутентификация аккаунта. Кроме того, эксперты призывают критически относиться к щедрым предложениям в интернете, за которыми часто скрываются мошенники.