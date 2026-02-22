82.76% -1.2
22.02.2026 00:55
общество

Зоопсихолог раскрыл причину кошачьих покусываний

Фото: Сиб.фм
Так питомцы проявляют вою привязанность.

Лëгкими покусываниями кошки показывают ласку, рассказала NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина.

Она объяснила, что такой жест со стороны кошки схож с вылизыванием котят. Это является признаком доверия. Обычно кошки покусывает лицо хозяина, чтобы привлечь внимание, попросить о ласке, играх или еде.

В том случае, если питомец осторожно трогает лапкой лицо владельца, он просто исследует его. Если касания сопровождаются нажимом, кот пытается отодвинуться от хозяина и просит о личном пространстве.

Александра Моисеева
Журналист

