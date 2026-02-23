Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил сибиряков с 23 февраля

Особую благодарность Андрей Травников выразил участникам CBO.

23 февраля губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил сибиряков с Днем защитника Отечества в своём телеграм-канале.

«Поздравляю вас с Днем защитника Отечества — праздником, символизирующим силу и мужество нашего народа», — пишет губернатор.

По его словам, в этот праздник чествуется сильный дух людей, которые с храбростью и самоотверженностью стоят на страже спокойствия россиян.

Особую благодарность Андрей Травников выразил участникам CBO.

«Сегодня они встречают праздник на боевом посту, с честью несут службу на благо России. Их подвиг — это символ настоящей доблести, беззаветной любви к своей Родине», — заявил губернатор.

Также Андрей Травников пожелал защитникам крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа.

Напомним, что в Новосибирске назвали точную дату салюта на 23 февраля.