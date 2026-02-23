Губернатор Травников и мэр Кудрявцев поздравили жителей региона с Днём защитника Отечества

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев обратились к жителям региона и города с поздравлениями по случаю Дня защитника Отечества. Этот праздник, название которого не раз менялось, ведет свою историю с 1922 года, объединяя поколения защитников Родины.

«Уважаемые жители Новосибирской области! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества – праздником, символизирующим силу и мужество нашего народа. В этот день мы чествуем сильных духом людей, отдаем дань уважения тем, кто с храбростью и самоотверженностью стоит на страже нашего мира и спокойствия», — сказал Андрей Травников.

Особые слова признательности глава региона адресовал участникам специальной военной операции, которые сегодня встречают праздник на боевом посту, с честью неся службу на благо России. Губернатор подчеркнул, что их подвиг является символом настоящей доблести и беззаветной любви к Родине, и пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа.

«Уважаемые новосибирцы, поздравляю вас с Днём защитника Отечества — праздником мужества, чести и доблести. Сегодня мы отдаём дань уважения всем, кто, независимо от возраста и звания, стоял и стоит на страже интересов нашей страны, кто, рискуя жизнью, защищает её безопасность», — говорится в поздравлении Максима Кудрявцева.

Он также обратил внимание, что история Вооруженных Сил России знает много примеров героизма – подвиги солдат Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и участников локальных конфликтов. По словам градоначальника, сегодня бойцы продолжают эту традицию, отстаивая право жить на родной земле, воспитывать детей в мире и безопасности. Также Максим Кудрявцев отметил вклад тех, кто своим трудом развивает экономику и обеспечивает стабильность страны, пожелав новосибирцам здоровья, благополучия и уверенности в будущем.