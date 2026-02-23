Названы новосибирцы, для которых защита людей стала призванием

Ко Дню защитника Отечества редакция рассказывает о трёх жителях Новосибирска, чья работа напрямую связана со спасением людей, обеспечением безопасности и поддержанием правопорядка.

Их служба нередко сопряжена с риском, но именно в таких обстоятельствах проявляются выдержка и профессионализм. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Полковник внутренней службы Вячеслав Токарев возглавляет управление пожаротушения и аварийно-спасательных работ регионального главка МЧС России. Он лично участвует в ликвидации крупных ЧС. Так было и при обрушении кровли торгового центра в Первомайском районе Новосибирска, когда спасатели вручную разбирали конструкции и в первые часы извлекли из-под завалов нескольких пострадавших. Ранее Токарев руководил работами и после взрыва газа на улице Линейной в январе 2023 года.

Старший прапорщик полиции Руслан Прокопенко служит в системе ГУ МВД России по Новосибирской области. В служебной командировке он участвовал в эвакуации мирных жителей из повреждённого дома, получив ранения, но продолжив помогать пострадавшим. За проявленную стойкость награждён медалями «За отвагу» и за участие в спецоперации.

Начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин — ветеран боевых действий и заслуженный спасатель. Начав карьеру водителем спецавтомобиля, он прошёл путь до руководителя МАСС, при этом продолжает выезжать на сложные происшествия и выполнять обязанности водолаза.