сегодня
23 февраля, 19:11
пробки
3/10
погода
-20°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
сегодня 17:53
общество

Новосибирским студентам с семьями начнут выделять отдельные комнаты в общежитии

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
Цель таких нововведений — дать возможность молодым семьям проживать вместе.

В новом учебном году, то есть с 1 сентября 2026 года студентам российских университетов начнут выделять отдельные комнаты. Такие поправки в Федеральный закон «Об образовании в РФ» были приняты Госдумой в третьем чтении.

Теперь приоритет при выделении отдельных жилых помещений будут отдавать студентам с детьми или тем, кто вступил в брак. Цель таких поправок — дать возможность молодым семьям проживать вместе.

Кроме того, ВУЗы должны будут сделать доступной информацию о том, сколько мест предусматривается для студентов в браке или с детьми.

Согласно информации на сайте Государственной Думы РФ, всего 3,3% студентов страны состоят в браке, хотя желание иметь семью выразили 60% обучающихся.

Напомним, что Новосибирский государственный университет вошёл в топ-30 медиарейтинга.

Александра Моисеева
Журналист

