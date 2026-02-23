Новосибирцы обыграли трёх лучших знатоков страны

Лидеры «Своей игры» не смогли ответить на вопрос об одной из самых коротких улиц России.

В феврале 2026 года в эфир вышел выпуск телевикторины «Своя игра», в котором новосибирцы задали знатокам вопрос, на который они не смогли ответить.

За лидерство сражались Александр Либер, Игорь Мокин и Юрий Хашимов. Ни один из них не смог ответить на вопрос о том, в каком городе находится улица Сибстройпути, которая претендует на звание самой короткой в России.

Уточним, что эта улица, где уместилось всего три дома, составляет около 40 метров и находится в Калининском районе Новосибирска.

