сегодня
23 февраля, 21:21
пробки
2/10
погода
-20°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
Авто

Новосибирцы получили 9 тысяч штрафов на четвёртом мосту

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
Самым частым нарушением стало превышение скорости.

На четвёртом мосту в Новосибирске водители уже собрали более 9 тысяч штрафов за превышение скорости, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Все нарушения были зафиксированы автоматическими камерами, которые работают на территории моста с 15 декабря прошлого года.

Так за прошедшее время количество штрафов насчитывает тысячи. Уточним, что на территории моста допускается скорость 40 километров в час вне зависимости от вида транспорта.

Напомним, что с 1 марта 2026 года в России изменятся правила подготовки водителей.

Александра Моисеева
Журналист

