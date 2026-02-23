Новосибирцы получили 9 тысяч штрафов на четвёртом мосту

Самым частым нарушением стало превышение скорости.

На четвёртом мосту в Новосибирске водители уже собрали более 9 тысяч штрафов за превышение скорости, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Все нарушения были зафиксированы автоматическими камерами, которые работают на территории моста с 15 декабря прошлого года.

Так за прошедшее время количество штрафов насчитывает тысячи. Уточним, что на территории моста допускается скорость 40 километров в час вне зависимости от вида транспорта.

