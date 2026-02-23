Опубликованы архивные фото мужественных защитников Новосибирска к 23 февраля

В преддверии Дня защитника Отечества издание «МК в Новосибирске» опубликовало архивную фотоподборку, посвящённую сибирякам, проходившим военную службу в разные годы.

В объективе — кадры нескольких эпох: от фронтовых фотографий времён Великая Отечественная война до снимков советского периода и 1990-х годов.

На фотографиях — новосибирцы, служившие в пехоте, авиации, на флоте и в танковых подразделениях. За каждым кадром стоит личная история, связанная с выполнением воинского долга и службой стране.

Редакция поздравила мужчин с праздником, пожелав им здоровья, стойкости и мирного неба. Отдельные слова благодарности адресованы ветеранам и тем, кто сегодня продолжает нести службу, защищая безопасность граждан.