82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
23 февраля, 06:39
пробки
1/10
погода
-25°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
82.76% -1.2
сегодня
23 февраля, 06:39
пробки
1/10
погода
-25°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
сегодня 05:37
общество

Опубликованы архивные фото мужественных защитников Новосибирска к 23 февраля

Фото: Сиб.фм / МК в Новосибирске
Подпишитесь на Telegram-канал

В преддверии Дня защитника Отечества издание «МК в Новосибирске» опубликовало архивную фотоподборку, посвящённую сибирякам, проходившим военную службу в разные годы.

В объективе — кадры нескольких эпох: от фронтовых фотографий времён Великая Отечественная война до снимков советского периода и 1990-х годов.

На фотографиях — новосибирцы, служившие в пехоте, авиации, на флоте и в танковых подразделениях. За каждым кадром стоит личная история, связанная с выполнением воинского долга и службой стране.

Редакция поздравила мужчин с праздником, пожелав им здоровья, стойкости и мирного неба. Отдельные слова благодарности адресованы ветеранам и тем, кто сегодня продолжает нести службу, защищая безопасность граждан.

Фото Опубликованы архивные фото мужественных защитников Новосибирска к 23 февраля 2

Фото Опубликованы архивные фото мужественных защитников Новосибирска к 23 февраля 3

Фото Опубликованы архивные фото мужественных защитников Новосибирска к 23 февраля 4

Фото Опубликованы архивные фото мужественных защитников Новосибирска к 23 февраля 5

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.