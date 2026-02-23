В Новосибирске дачникам грозит штраф до 700 000 рублей с 1 марта

С 1 марта 2026 года в России вступают изменения в Земельный кодекс, обязывающие всех владельцев земельных участков уничтожать опасные инвазивные растения, включая борщевик Сосновского и американский клен.

За невыполнение требований законом предусмотрены штрафы — до 700 тысяч рублей для юридических лиц.

Ранее обязанность по борьбе с сорняками распространялась только на владельцев сельхозземель. Теперь контролю подлежат все участки, независимо от категории. Размер штрафов: для граждан — 20–50 тыс. ₽, для должностных лиц — 50–100 тыс. ₽, для организаций — 400–700 тыс. ₽. Региональные власти могут расширять список опасных растений и корректировать размеры штрафов в пределах закона.

Закон предусматривает поэтапные меры: сначала предписание об уничтожении инвазивных растений, затем штраф, а при систематическом игнорировании — возможное изъятие участка. Контроль будут вести Росреестр, Россельхознадзор и Росприроднадзор, а также соседи и председатели СНТ.