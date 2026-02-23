82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
23 февраля, 06:39
пробки
1/10
погода
-25°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
82.76% -1.2
сегодня
23 февраля, 06:39
пробки
1/10
погода
-25°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
сегодня 05:00
общество

В Новосибирске дачникам грозит штраф до 700 000 рублей с 1 марта

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
Подпишитесь на Telegram-канал

С 1 марта 2026 года в России вступают изменения в Земельный кодекс, обязывающие всех владельцев земельных участков уничтожать опасные инвазивные растения, включая борщевик Сосновского и американский клен.

За невыполнение требований законом предусмотрены штрафы — до 700 тысяч рублей для юридических лиц.

Ранее обязанность по борьбе с сорняками распространялась только на владельцев сельхозземель. Теперь контролю подлежат все участки, независимо от категории. Размер штрафов: для граждан — 20–50 тыс. ₽, для должностных лиц — 50–100 тыс. ₽, для организаций — 400–700 тыс. ₽. Региональные власти могут расширять список опасных растений и корректировать размеры штрафов в пределах закона.

Закон предусматривает поэтапные меры: сначала предписание об уничтожении инвазивных растений, затем штраф, а при систематическом игнорировании — возможное изъятие участка. Контроль будут вести Росреестр, Россельхознадзор и Росприроднадзор, а также соседи и председатели СНТ.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.