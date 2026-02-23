В Новосибирске изменится система обучения водителей

1 марта 2026 года в России изменятся правила подготовки водителей, рассчитанные до 2032 года.

Теперь учащиеся вождению смогут больше оттачивать практические навыки не только на автодромах, но и на территории автопарков, транспортных компаний и таксомоторных предприятий.

Также будущим водителям станут чаще позволять выезжать на дороги общего пользования в рамках обучения.

Кроме того, изучение теоретической части станет доступно в дистанционном формате. Тем не менее, посещаемость подобных занятий будет отслеживаться — автошколы обяжут вести отчетность об успеваемости учеников.

Напомним, что нарушения ПДД стали причиной 97% аварий в Новосибирской области.