В Новосибирске названы строгие запреты в первый день Великого поста

В православной традиции Чистый понедельник — это первый день Великого поста, символ перехода от масленичного веселья к духовной сдержанности.

В 2026 году он совпал с 23 февраля, одновременно с Днём защитника Отечества. Этот день называют «тужилками по Масленице», ведь веселью пришёл конец, а внимание обращается на духовное очищение.

Традиционно в Чистый понедельник уделяют внимание молитве, испрашиванию прощения у близких, уборке дома и наведению порядка после Масленицы. Вечером читают Великий покаянный канон Андрея Критского, а литургии в этот день нет.

Питание строгое: монахи воздерживаются полностью, миряне соблюдают сухоядение — допускаются только сырые овощи, фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи, семечки, постный хлеб, квашеные или солёные овощи. Скоромная пища, включая мясо, яйца, молочные продукты, рыбу и морепродукты, запрещена.

Народные поверья связывают Чистый понедельник с личными отношениями и здоровьем. Считается, что встречи с людьми в этот день определяют будущее общение, а умывание родниковой водой на рассвете помогает сохранить молодость. Не рекомендуется ссориться, лениться, пропускать службу, продолжать масленичные гуляния или отказывать в помощи нуждающимся.