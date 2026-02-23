82.76% -1.2
сегодня 16:19
общество

В Новосибирске опубликованы кадры возложения цветов на Монументе Славы

Фото: Сиб.фм / Сергей Ощепков
Мемориал посетил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

23 февраля в Новосибирске традиционно возложили цветы на Монументе славы в память о защитниках Отечества. Сиб.фм подготовил фоторепортаж о торжественном событии.

Фото В Новосибирске опубликованы кадры возложения цветов на Монументе Славы 2

Фото В Новосибирске опубликованы кадры возложения цветов на Монументе Славы 3

Фото В Новосибирске опубликованы кадры возложения цветов на Монументе Славы 4
Фото В Новосибирске опубликованы кадры возложения цветов на Монументе Славы 5

Фото В Новосибирске опубликованы кадры возложения цветов на Монументе Славы 6

«23 февраля — это день уважения к тем, кто служил и служит стране. Вспоминаем наших земляков, которые отдали жизнь, исполняя воинский долг, благодарим ветеранов и действующих военнослужащих», — написал в своём телеграм-канале мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев.

Также он подчеркнул, что возложение цветов является значимой традицией, в которой ощущается преемственность и внимание к истории.

Фото В Новосибирске опубликованы кадры возложения цветов на Монументе Славы 7

Фото В Новосибирске опубликованы кадры возложения цветов на Монументе Славы 8
Фото В Новосибирске опубликованы кадры возложения цветов на Монументе Славы 9

Кроме того, с 23 февраля новосибирцев поздравил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который также возложил цветы.

Фото В Новосибирске опубликованы кадры возложения цветов на Монументе Славы 10

Губернатор выразил признательность и благодарность участникам СВO, которых назвал нашими современными героями.

Фото В Новосибирске опубликованы кадры возложения цветов на Монументе Славы 11
Фото В Новосибирске опубликованы кадры возложения цветов на Монументе Славы 12

«Сегодня они встречают праздник на боевом посту, с честью несут службу на благо России. Их подвиг — это символ настоящей доблести, беззаветной любви к своей Родине», — заявил Андрей Травников в своём телеграм-канале.

Фото В Новосибирске опубликованы кадры возложения цветов на Монументе Славы 13

Фото В Новосибирске опубликованы кадры возложения цветов на Монументе Славы 14

Фото В Новосибирске опубликованы кадры возложения цветов на Монументе Славы 15

Фото В Новосибирске опубликованы кадры возложения цветов на Монументе Славы 16

Напомним, что в Новосибирске Монумент Славы планируют отремонтировать ко Дню Победы.

Александра Моисеева
Журналист

