вчера 23:27
общество

В Новосибирске опубликованы яркие кадры салюта в честь 23 февраля

Фото: Сиб.фм / Сергей Ощепков
Торжества в честь Дня защитника Отечества в Новосибирске завершились традиционным грандиозным салютом. Красочные залпы, давшие старт вечерней программе праздника, прогремели в районе Михайловской набережной, собрав тысячи горожан и гостей города.

Фотокорреспондент Сиб.фм оперативно опубликовал яркие кадры, запечатлевшие захватывающее зрелище. На снимках видно, как разноцветные огни озаряют зимнее небо, создавая незабываемую картину. Вспышки салюта были видны из многих точек города, став эффектным финальным аккордом праздничного дня.

Михайловская набережная, ставшая главной площадкой для наблюдения, в этот вечер была заполнена зрителями. Организаторы обеспечили соблюдение всех необходимых мер безопасности для комфортного и беспрепятственного просмотра.

Праздничный салют традиционно стал символом благодарности защитникам Отечества и подарил новосибирцам яркие эмоции, завершив день торжеств и патриотического настроения.

Александр Борисов
журналист

