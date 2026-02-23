В Новосибирске показали фото самой дешёвой квартиры по цене 1,1 млн рублей

В Новосибирске на рынке недвижимости появились предложения стоимостью от 1,1 млн рублей.

Речь идёт о компактных апартаментах формата студии площадью 10 квадратных метров.

Жильё расположено на первом этаже десятиэтажного дома. Санузел совмещённый, окна выходят во двор. Внутри выполнен косметический ремонт. По оценкам, обновление такого помещения может обойтись примерно от 71 тысячи рублей за всю площадь.

Продажа осуществляется по свободной схеме, без альтернативных сделок. Несмотря на скромные размеры, подобные объекты остаются одними из самых доступных вариантов на городском рынке.