сегодня 19:45
общество

В Новосибирске провели кулачные бои на Масленицу

Фото: Сиб.фм / Сергей Ощепков
Кулачные бои были символом борьбы стихий на Руси.

В последний день празднования Масленицы в парке «Березовая роща» прошли кулачные бои — традиционное развлечение, которое уходит корнями в историю Руси.

Уточним, что кулачные были тесно связаны с культом Перуна — бога грома и молний в язычестве. На Руси верили, что весной гроза необходима для хорошего урожая. Тем не менее, разбушевавшаяся стихия могла нанести вред посевам.

По этой причине раньше устраивали кулачные бои — они были символом борьбы стихий.

Сейчас кулачные бои сохранились лишь как особое праздничное развлечение, утратив религиозный смысл.

Ранее Сиб.фм публиковал 16 динамичных фотографий с празднования Масленицы.

Александра Моисеева
Журналист

Читайте в
