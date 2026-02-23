В Новосибирске расширят перечень санкций за неявку в военкомат по повестке

Предполагается, что создание неудобств станет стимулом для соблюдения требований.

В 2026 году в России в традиционные периоды призыва, то есть с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, станут применяться новые меры по борьбе с уклонистами.

Так список санкций за неявку в военкомат по повестке будет расширен. Теперь молодые люди, избегающие службы, не смогут выехать из России, пока не решат вопрос с воинской обязанностью.

Также уклонисты не смогут садиться за руль и заключать сделки с недвижимостью, а банки будут отказывать им в оформлении кредитов.

Кроме того, тем, кто избегает службы в армии, нельзя будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Предполагается, что создание подобных неудобств станет стимулом для явки в военкомат.

Также уточняется, что призывники обязаны уведомлять военкомат о смене семейного положения, места работы, учёбы и проживания, иначе им грозит штраф от 1 до 5 тысяч рублей.

