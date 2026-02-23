В Новосибирске ударит аномальный мороз –35 градусов после праздников

После февральских праздников Новосибирск накроет сильный мороз.

По данным синоптиков, минимальная температура воздуха в среду, 25 февраля, опустится до аномальных для этого времени –35 °C. Днем столбик термометра будет держаться около –22 °C.

Мороз сохранится и в последующие дни: в четверг и пятницу воздух прогреется максимум до –22 °C днем, а ночью температура опустится до –33...–30 °C. Такой холод требует внимательности: врачи советуют ограничить пребывание на улице, одеваться многослойно и не забывать о защите кожи лица и рук.

Синоптики напоминают, что на дорогах возможны гололёд и повышенная опасность при движении транспорта.