В Новосибирске выставили на продажу ТЦ «Атриум» за 1,1 млрд рублей

На продажу выставлен современный торговый центр «Атриум» на первой линии центральной магистрали Новосибирска.

Здание общей площадью 9 000 м² полностью заполнено арендаторами, а земельный участок площадью 10 293 м² находится в собственности.

ТЦ оснащён современными инженерными системами, лифтами и эскалаторами, подключён ко всем центральным коммуникациям и имеет электрическую мощность 1 600 кВт от собственной трансформаторной подстанции. Среди арендаторов — федеральные сети: супермаркет «Лента», KFC, FixPrice, «НОВЭКС», фитнес-клубы DDХ Fitness и Fitness Formula, а также магазины Sokolov, Sunlight, Kruger Haus, АлексВилл и «Красное & Белое».

Сделка предполагает продажу здания вместе с земельным участком по договору купли-продажи. Стоимость объекта — 1,1 млрд рублей без НДС, планируемая окупаемость — до восьми лет. Земельный участок позволяет расширить коммерческие площади или построить жилой комплекс, что делает проект привлекательным для инвесторов.

