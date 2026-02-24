Академгородок в Новосибирске готовится к масштабному обновлению сетей: износ теплотрасс растёт, тарифов не хватает

Руководство ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» ищет пути модернизации изношенных коммуникаций Советского района. Вопрос подняли во время визита в Новосибирск замминистра науки и высшего образования РФ Айрата Гатиятова и губернатора Андрея Травникова. Поводом стало строительство нового кампуса НГУ, которое увеличит нагрузку на инфраструктуру.

Предприятие готовится к весенне-летнему сезону, но существующих тарифов катастрофически не хватает. Протяжённость теплотрасс УЭВ превышает 120 километров, и износ растёт с каждым годом. В ближайшее время нагрузку увеличат новые объекты — кампус, Технопарк и жилые комплексы, которые строят по программе развития территорий.

Главная сложность — ведомственная принадлежность УЭВ. Предприятие подчиняется Минобрнауки и не может участвовать в программах Минэнерго и ЖКХ, где предусмотрены субсидии на обновление коммунальной инфраструктуры.

Как пояснил директор УЭВ Дмитрий Бурденко, они социально ответственное предприятие и постоянно ищут резервы, но объём работ требует серьёзных вложений. По его словам, губернатор Андрей Травников заверил, что готов поддержать федеральное предприятие, если не возникнет юридических препятствий.

Сейчас будут прорабатывать возможность включить УЭВ в региональные или федеральные программы, чтобы увеличить инвестиции в обновление сетей Академгородка.