Автомобили с ручным управлением вручили бойцам из Новосибирской области

Двое бойцов из Новосибирской области, вернувшихся с передовой с тяжёлыми ранениями, стали обладателями новых машин. Ключи от автомобилей, собранных в Калининграде, им вручили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

Андрей Ровенский и Пётр Сорокин — кавалеры ордена Мужества. Оба получили тяжёлые травмы в зоне спецоперации и потеряли ноги. Ровенский, служивший минёром, подорвался на мине в 2023 году. Сорокин, штурмовик ВДВ, попал в окружение в 2024-м, получил осколочные ранения и обморожение, в результате чего ему ампутировали обе ноги.

Они прошли через множество операций, долгую реабилитацию и заново учились ходить на протезах. Оба подали заявки на получение автомобилей через фонд. Решение принимали индивидуально в Москве — экспертный совет одобрил.

Перед получением машин ветераны отучились в автошколе. Автомобили оснащены ручным управлением. Для Петра Сорокина это первый опыт вождения, Андрей Ровенский за рулём уже 16 лет и чувствует себя уверенно.

Продать машины в ближайшие пять лет они не смогут — это условие госпрограммы. За время её действия авто получили уже больше десяти бойцов из Новосибирской области.

Ровенский до ранения занимался спортом и не бросил после: участвует в соревнованиях по пауэрлифтингу. В планах — приобщить к спорту и Сорокина. Обоим силы нужны как никогда: у Петра недавно родился третий ребёнок, а жена Андрея тоже ждёт третьего малыша.