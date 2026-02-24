Более 7 тысяч семей Новосибирска направили маткапитал на образование

В 2025 году жители Новосибирска всё чаще тратили материнский капитал на обучение детей.

Областное отделение СФР одобрило более 7,6 тысяч заявлений — на 25 % больше, чем в 2024 году. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Средства можно направлять на обучение в любых лицензированных организациях по всей России — от детского сада до университета, а также на дополнительные занятия: кружки, секции, языковые курсы. Доступны услуги лицензированных ИП, например, репетиторов или нянь, и расходы на проживание ребёнка во время учёбы.

На дошкольное образование деньги можно использовать сразу после рождения ребёнка. Маткапитал доступен на всех детей в семье, включая усыновлённых до 25 лет, и обучение нескольких детей разрешается оплачивать одновременно. Заявления подают отдельно на каждого ребёнка, удобнее всего через «Госуслуги», а с 2025 года — и прямо в вузе.

С 1 февраля 2026 года маткапитал проиндексирован: за первенца — 728 921 ₽, за второго ребёнка — 963 243 ₽ (или дополнительно 234 321 ₽, если сертификат уже оформлен на первого). Остаток средств можно проверить онлайн на портале «Госуслуги».