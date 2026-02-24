Сегодня, 24 февраля, исполняется четыре года с момента начала специальной военной операции. В связи с этой датой официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с развёрнутым комментарием, в котором напомнила о причинах конфликта и обозначила позицию России.

По словам Захаровой, СВО вскрыла истинные планы Запада, направленные на сохранение глобальной гегемонии через навязывание так называемого «миропорядка, основанного на правилах». Дипломат подчеркнула, что Россия на протяжении восьми лет безуспешно пыталась найти компромисс с киевским режимом.

Захарова напомнила, что война на Украине началась задолго до 2022 года. После госпереворота 2014 года украинские национал-радикалы развязали репрессии против несогласных — жителей Донбасса и Новороссии, отказывавшихся предавать свою историю, язык и веру. Киевский режим, по её словам, вёл против них настоящую войну на уничтожение.

До 2022 года в Донбассе погибли более 13,5 тысячи мирных жителей, десятки тысяч лишились крова. Международные организации, по мнению Захаровой, сознательно замалчивали масштабы трагедии, закрывая глаза на неонацистскую идеологию и преступления киевских властей.

Дипломат отметила, что Россия неоднократно предупреждала Запад о последствиях накачки Украины оружием и расширения НАТО. Предложения по гарантиям безопасности были проигнорированы. Последней каплей стали заявления Владимира Зеленского о намерении создать ядерное оружие.

Захарова подчеркнула, что Россия продолжает диалог с партнёрами, включая страны Мирового большинства, и ведёт консультации с США. Главная задача — устранить первопричины конфликта и достичь устойчивого мира с учётом законных интересов России.

«Все цели СВО будут достигнуты», — заявила официальный представитель МИД.