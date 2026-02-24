Дурова обвиняют в содействии террористам «Крокуса»

В российских и международных СМИ распространяется информация о новых обвинениях, выдвинутых против основателя Telegram Павла Дурова.

По данным источников, фигурант дела о содействии террористической деятельности теперь обвиняется в том, что его платформа могла использоваться организаторами нападения на «Крокус Сити Холл» для координации. Предполагается, что через каналы в Telegram распространялась информация о готовящейся атаке.

В то же время представители Telegram или сам Павел Дуров публично не комментировали эти новые обвинения. Ранее компания неоднократно заявляла, что борется с террористическим контентом в рамках своих возможностей, но подчеркивала принципы шифрования и приватности как основу мессенджера.

Эксперты отмечают, что эти обвинения могут быть частью ужесточающегося регулирования интернет-платформ в России и очередного витка дискуссии о балансе между безопасностью и приватностью в цифровую эпоху.