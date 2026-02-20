Эксперт разъяснил ситуацию с сомнительными СБП‑переводами

Ответственность за подозрительные сообщения получатель нести не будет.

Главный разработчик сайта Kremlin.ru Артём Геллер сообщил NEWS.ru, что получателям СБП‑переводов с подозрительными комментариями, такие как «за наркотики» или «за продажу карты» не грозит наказание.

Он пояснил, что банки и госорганы осведомлены о подобных мошеннических схемах, поэтому карта не будет заблокирована, какие‑либо санкции применяться тоже не станут.

Геллер отметил, что важно информировать людей об этом: из‑за переживаний они могут совершать необдуманные действия.

Эксперт добавил, что предотвратить такие переводы пока технически сложно. Для повсеместного внедрения систем мониторинга операций, использующих технологии больших данных и искусственного интеллекта, требуется время.

При этом подобные решения уже применяются и будут развиваться дальше — без участия человека, чтобы сохранить персональные данные и анонимность пользователей, заключил Геллер.