Энергетики Россетей продлили время устранения аварии на ЛЭП в Новосибирске

Россети-Новосибирск сообщили о переносе сроков восстановления электроснабжения в Центральном районе города.

Утром 24 февраля несколько улиц остались без света из-за повреждения линии электропередачи, которое, по данным энергетиков, связано с нелегальным снегоотвалом.

Большинство потребителей — около 85% — удалось оперативно перевести на резервные источники питания. В ходе работ специалисты выявили ещё два повреждённых участка кабеля. Снежные завалы расчищают с привлечением спецтехники.

В компании уточнили, что промёрзший грунт, низкая температура и плотное расположение коммуникаций осложняют ремонт. Завершить восстановительные работы планируется не ранее 19:00.