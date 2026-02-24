82.76% -1.2
Генерала «Армагеддона» Суровикина из Новосибирска впервые за долгое время показали по ТВ

Генерала армии Сергея Суровикина впервые за долго время показали в эфире федерального ТВ. Он принял участие в торжественном мероприятии ко Дню защитника Отечества в Москве. На кадры сюжета «Вести» обратил внимание журналист Сиб.фм.

На празднике генерал по прозвищу Армагеддон был среди почетных гостей, к которым отнесли главу Ростеха Сергея Чемезова.

До этого в публичном пространстве Суровикин не показывался почти год. В мае 2025 года его запечатлели на церемонии возложения цветов к могиле советского солдата на кладбище Дели Ибрагим в Алжире. Можно предположить, что генерал сосредоточен на выполнении государственных задач в Африке.

Читайте также: от «уголовки» до главнокомандующего ВКС: тёмные пятна биографии генерала Суровикина из Новосибирска.

