Глава Искитима Сергей Зваржин встретился с участниками СВО и их семьями

Накануне Дня защитника Отечества мэр Искитима Сергей Зваржин провёл встречу с участниками специальной военной операции и членами их семей.

В мероприятии также участвовали военный комиссар искитимского военкомата Андрей Саидов, заместитель главы администрации Александр Гусельников и социальный координатор Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Искитиме Оксана Кащеева.

В неформальной и тёплой атмосфере стороны обсудили актуальные вопросы поддержки военнослужащих и их близких. Участники СВО, в свою очередь, выразили искреннюю благодарность жителям Искитима за гуманитарную помощь: по их словам, посылки из родного города особенно дороги и придают сил.

Глава Искитима подчеркнул, что власти продолжат делать всё возможное для приближения Победы, назвал участников СВО настоящими Героями, стоящими на защите национальных интересов и безопасности страны, и пожелал им мира, добра и скорейшего возвращения домой с Победой.