Инновации в строительстве: Владимир Белый о капитальном ремонте, энергоэффективности и перспективах отрасли

На форуме «Сибирская строительная неделя» в студии BFM-Новосибирск прошло эксклюзивное интервью с Владимиром Белым, директором и владельцем ООО «Термолэнд». Компания, специализирующаяся на производстве сэндвич-панелей, фасадных систем и быстровозводимых зданий, занимает лидирующие позиции в сфере капитального ремонта и энергоэффективного строительства. Спикер рассказал о вызовах отрасли, уникальных разработках своей фирмы и перспективах рынка.

Фокус на капитальном ремонте

Владимир Тимофеевич подчеркнул, что присутствие на «Сибирской строительной неделе» — это не просто формальность.

«Мы очень востребованы при капитальном ремонте по многим субъектам федерации. Для нас этот съезд — родной: ежегодно в нем участвуем. Основная цель — общение с коллегами и субъектами федерации, которые приехали сюда», — отметил он.

По словам Белого, форум стал платформой для обсуждения ключевых проблем, включая кадровый дефицит.

«Слишком часто происходит сменяемость директоров фондов капитального ремонта. Новосибирск — не исключение. Когда приходит новая команда, все наработанное приходится переделывать. Преемственность не налажена», — констатировал эксперт.

Стратегические регионы и барьеры для Новосибирска

«Термолэнд» — крупный игрок, готовый работать в экстремальных условиях: от Магадана и Ямала до Мурманска. Самым стратегическим регионом Белый назвал Московскую область.

Самый большой объем потребления — не в Москве, а в области. Это очевидно: здесь больше всего домов под капитальный ремонт. Мы в основном занимаемся им, поэтому это наш основной рынок».

Но есть и локальные парадоксы. Компания почти не представлена в Новосибирской области, где базируется ее производство.

«Проблема в законодательстве: отсутствует вид работы "утепление фасадов". Видимо, регион относят к субтропикам, — иронизировал Белый. — Каждый раз обсуждаем: внесем изменения — и дело пойдет. Но говорят, нет денег». Он добавил, что экспорт продукции за пределы области мог бы повысить ВРП Новосибирска, но без поддержки властей это не реализуется.

Также спикер отметил, что на рынке появились компании, которые производят контрафакт. Однако организация борется с этим, чтобы потребитель не получил некачественный товар под маркой бренда.

Кадры: от операторов до инженеров

Проблема кадров — общая для отрасли, но компания решает ее системно. Завод в микрорайоне Ложок — градообразующее предприятие: чисто, красиво, высокая зарплата для местных. Инженеров «выращивают» внутри: «Все технологи, кроме первого, прошли путь от операторов и клеевиков до начальников. Знают технологию руками».

Перспективы: от просадки к цифровизации

Отрасль как синусоида: 2022–2024 — рекордные годы, 2025 — просадка, 2026-й — трудный.

«Зависит от геополитики. Зарубежные компании на низком старте, ждут изменений». Долгосрочно: цифровизация, красивые здания без типовых, энергоэффективность на первом месте. «Энергия дорожает, дата-центры и ИИ жрут ее. 3D-печать — только начало, но развивается».

Интервью Белого подчеркивает: в условиях вызовов инновации и обучение — ключ к успеху.

Форум «Сибирская строительная неделя» подтверждает роль таких компаний в развитии сибирского и российского строительства.