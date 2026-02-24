Итоги общего собрания акционеров ВТБ

Банк подвел итоги заочного голосования общего собрания акционеров (ОСА), которое состоялось 19 февраля 2026 года.

Акционеры приняли решение о реорганизации банка ВТБ в форме присоединения к нему АО «Почта Банк», а также утвердили изменения в устав банка в связи с корпоративным действием.

«Присоединение Почта Банка завершает череду интеграций, благодаря которой мы выстроили единую платформу обслуживания клиентов в России. Крупнейшая в стране сеть Почта Банка, состоящая из 25 тысяч точек в 83 регионах, – это колоссальный ресурс для развития, особенно в малых городах. На сегодняшний день мы как раз закончили ребрендинг офисов банка. Мы рассчитываем на стабильный прирост доходов год к году за счет роста продаж и оптимизации издержек», — сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.