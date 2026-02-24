82.76% -1.2
сегодня 21:20
общество

Карантин по бешенству введён у новосибирского парка имени академика Синягина до 20 апреля

Фото: Сиб.фм
В доме № 13 по 7-му Гранатовому переулку Новосибирск зафиксировали очаг бешенства.

Губернатор региона Андрей Травников подписал распоряжение о карантине на прилегающей территории: ограничения действуют в радиусе 500 метров до 20 апреля.

Переулок примыкает к лесопарку имени академика И.И. Синягина, который теперь попал под особый контроль. На период карантина запрещено лечить восприимчивых к бешенству животных, перемещать их, проводить перегруппировку, отлавливать или вывозить, а также снимать шкуры с трупов. Посторонним вход закрыт, кроме ветеринаров, и запрещены любые ярмарки в зоне карантина.

Игорь Кириченко
Журналист

