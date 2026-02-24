82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 февраля, 23:51
пробки
1/10
погода
-29°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
82.76% -1.2
сегодня
24 февраля, 23:51
пробки
1/10
погода
-29°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
сегодня 22:34
общество

Кремль отреагировал на блокировку Telegram

Фото: freepik.com / опубликовано на Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не уполномочен принимать решения о блокировке мессенджера Telegram. Он подчеркнул, что эти вопросы находятся в компетенции профильных ведомств.

«Это не входит в функцию Кремля. Это входит в функции соответствующих ведомств, которые выполняют ту работу, которую они должны выполнять», — сказал Песков журналистам.

Также пресс-секретарь отметил, что администрация Telegram не проявляет готовности к сотрудничеству с российскими властями, несмотря на большое количество потенциально опасного контента, зафиксированного в мессенджере.

Напомним, 18 февраля, глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что мессенджер проигнорировал уже 150 000 требований об удалении каналов, материалов и публикаций с запрещённой информацией.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.