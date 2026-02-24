Кремль отреагировал на блокировку Telegram

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не уполномочен принимать решения о блокировке мессенджера Telegram. Он подчеркнул, что эти вопросы находятся в компетенции профильных ведомств.

«Это не входит в функцию Кремля. Это входит в функции соответствующих ведомств, которые выполняют ту работу, которую они должны выполнять», — сказал Песков журналистам.

Также пресс-секретарь отметил, что администрация Telegram не проявляет готовности к сотрудничеству с российскими властями, несмотря на большое количество потенциально опасного контента, зафиксированного в мессенджере.

Напомним, 18 февраля, глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что мессенджер проигнорировал уже 150 000 требований об удалении каналов, материалов и публикаций с запрещённой информацией.