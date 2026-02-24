82.76% -1.2
24 февраля, 20:46
24 февраля, 20:46
сегодня 19:20
общество

Минобороны сообщило об освобождении Риздвянки: что известно о боях в зоне СВО на 24 февраля

Фото: Сиб.фм
Министерство обороны Российской Федерации 24 февраля представило сводку о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, подразделения группировки «Север» улучшили позиции в Сумской области и нанесли удары по ряду подразделений ВСУ. Сообщается о потерях техники и личного состава, а также уничтожении складов и средств радиоэлектронной борьбы.

Группировка «Запад», как утверждается, улучшила тактическое положение в районах Харьковской области и Донецкой Народной Республики. «Южная» и «Центр» также заявили о продвижении и поражении военной инфраструктуры.

Во второй части сводки говорится, что подразделения «Востока» освободили населённый пункт Риздвянка в Запорожской области. Авиация, беспилотники и артиллерия наносили удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ.

Средства ПВО, по данным ведомства, перехватили авиационные бомбы, реактивные снаряды и сотни беспилотников.

